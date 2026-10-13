В Истринском округе проведут гонку с препятствиями на ферме Олега Сироты

Фестиваль спорта и гонка с препятствиями «Несгибаемые» пройдут 17 октября на территории фермерского хозяйства и сыроварни Олега Сироты в Истринском округе. Мероприятие приурочено к 130-летию Российского университета транспорта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участниками фестиваля станут студенты, преподаватели и сотрудники Российского университета транспорта (РУТ МИИТ). Мероприятие организовано при поддержке министерства транспорта Российской Федерации.

На старт гонки «Несгибаемые» выйдут 50 команд по шесть человек. Им предстоит преодолеть 7 км по пересеченной местности и 15 препятствий. Для прохождения трассы потребуются физическая подготовка, ловкость и умение работать сообща.

Гости смогут побывать на экскурсиях по ферме, посетить сырный и хлебопекарный цеха, принять участие в мастер-классах по изготовлению хлеба и дойке коров, а также попробовать фермерские продукты. Для детей подготовят отдельную развлекательную зону с мини-полосой препятствий.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что фермерские хозяйства региона становятся не только местами производства продукции, но и площадками для спорта, отдыха и знакомства с сельской жизнью. Такие инициативы привлекают гостей на сельские территории, знакомят их с работой современных хозяйств и раскрывают туристический потенциал Подмосковья.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.