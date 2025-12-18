В Истринской спортивной школе имени Н. Л. Федорович будет капитальный ремонт

Истринская спортшкола имени Н. Л. Федорович в Дедовске является одним из ключевых центров развития массового и профессионального спорта в муниципальном округе Истра, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня в школе работают 15 отделений по различным видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, кикбоксинг, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, регби, самбо, спортивная борьба, футбол. Регулярно здесь тренируются порядка 900 воспитанников.

Воспитанники школы достойно представляют муниципальный округ Истра на соревнованиях самого высокого уровня — от первенств Московской области до Первенств России, Европы и Кубка мира по боксу, гандболу, кикбоксингу, спортивной борьбе, футболу и другим видам спорта.

Развитие школы продолжается. В текущем году в Дедовском здании учреждения по программе инициативного бюджетирования было переоборудовано и капитально отремонтировано служебное помещение, где в скором времени начнет работать современный тренажерный зал, который позволит улучшить качество спортивной подготовки воспитанников школы.

А уже в 2026 году тренировочная база станет еще больше. К спортшколе будет присоединено помещение в Глебовском. Это хорошо знакомая спортсменам площадка, где долгие годы работала областная лыжная секция школы олимпийского резерва «Истина».

После перепрофилирования «Истины» в 2025 году было принято решение сохранить филиал именно здесь, но уже в составе муниципальной спортшколы. Для этого необходимо привести здание в нормативное состояние: заменить электрику, восстановить полы, обновить стены.

Заявка на участие в программе инициативного бюджетирования при поддержке депутатов Московской областной Думы уже одобрена. Капремонт запланирован на 2026 год и позволит создать современные условия для тренировок.

Уже сегодня в школу переведены 14 воспитанников «Истины», еще 10 детей зачислены на этап начальной подготовки, сформирован перспективный состав лыжников. После завершения ремонта на площадке будут заниматься порядка 40 юных спортсменов. Также вместе с помещением школе передано все профильное оборудование: снегоход для подготовки трасс, газонокосилки, бензоинструмент и другое необходимое оснащение.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.