Протоиерей Рощин разъяснил связь души с могилой

Протоиерей Дмитрий Рощин объяснил, как православие трактует связь души умершего с местом захоронения и почему уход за могилой считается духовной практикой, сообщает «Царьград» .

В православной традиции место погребения считается местом будущего воскресения. Именно поэтому к могилам усопших относятся с особым уважением, отметил протоиерей Дмитрий Рощин.

Священник подчеркнул, что для верующих важно заботиться о местах захоронения близких и регулярно их посещать. По его словам, такие визиты связаны не только с сохранением памяти, но и с молитвой об умерших.

«Посещать места упокоения и заботиться о них - это не только дань памяти ушедшим, но и возможность молитвенного обращения к Господу за их души», — отметил Дмитрий Рощин.

При этом он предостерег от искажения христианского понимания кладбища. Священнослужитель пояснил, что могила не должна становиться самостоятельным объектом сакрального почитания вне контекста веры.

«Этого нужно сторониться, ибо корни такого подхода лежат в дохристианских представлениях», — подчеркнул протоиерей.

Рощин также добавил, что состояние кладбищ отражает уровень духовной культуры общества.

«Чистота и порядок на кладбищах отражают внутреннее состояние нации, её способность к почитанию предков и покаянию», — резюмировал священник.

