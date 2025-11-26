В Истре разыграли IV Мемориальный кубок памяти Михаила Игнатьева

сегодня в 20:40

23 ноября на спортивной базе школы № 2 в микрорайоне Восточный состоялся четвертый Мемориальный кубок имени Михаила Игнатьева. Турнир посвящен памяти судьи Республиканской категории, тренера Высшей категории Михаила Игнатьева, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед началом соревнований к спортсменам с приветственным словом обратился член Общественной палаты, почетный гражданин муниципального округа Истра Александр Скворцов. Традиционно участники турнира вспомнили своих первых наставников, которые дали им путевку в спортивную жизнь.

В этом году за победу боролись 46 спортсменов из Истры, Москвы, Красногорска, Лотошино, Волоколамска, Шаховской и Рузы.

Соревнования проходили в четырех категориях, а главной интригой турнира стало определение Абсолютного победителя, которому вручили переходящий кубок.

Победители и призеры турнира:

Юноши и девушки (до 14 лет):

Артем Андрюшкевич (школа № 2, Истра); Роман Муллабаев (школа № 2, Истра); Кира Бажанова (школа № 1, Истра).

Юниоры и юниорки (до 19 лет):

Дарья Игнатьева (школа № 2, Истра); Артем Калиновский (Лотошино); Всеволод Стоянец (Лицей, Истра).

Мужчины и женщины (до 50 лет):

Юлия Смирнова (Истра); Олег Москвин (Истра); Сергей Зверев (п. Павловская Слобода).

Ветераны (старше 50 лет):

Александр Бобров (Лотошино); Олег Плющ (п. Павловская Слобода); Евгений Архипов (Руза).

Звание Абсолютного победителя IV Мемориального кубка Михаила Игнатьева и главный приз завоевала Юлия Смирнова из Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.