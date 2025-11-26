В Истре разыграли IV Мемориальный кубок памяти Михаила Игнатьева
Фото - © Пресс-служба администрации м.о. Истра
23 ноября на спортивной базе школы № 2 в микрорайоне Восточный состоялся четвертый Мемориальный кубок имени Михаила Игнатьева. Турнир посвящен памяти судьи Республиканской категории, тренера Высшей категории Михаила Игнатьева, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Перед началом соревнований к спортсменам с приветственным словом обратился член Общественной палаты, почетный гражданин муниципального округа Истра Александр Скворцов. Традиционно участники турнира вспомнили своих первых наставников, которые дали им путевку в спортивную жизнь.
В этом году за победу боролись 46 спортсменов из Истры, Москвы, Красногорска, Лотошино, Волоколамска, Шаховской и Рузы.
Соревнования проходили в четырех категориях, а главной интригой турнира стало определение Абсолютного победителя, которому вручили переходящий кубок.
Победители и призеры турнира:
Юноши и девушки (до 14 лет):
- Артем Андрюшкевич (школа № 2, Истра);
- Роман Муллабаев (школа № 2, Истра);
- Кира Бажанова (школа № 1, Истра).
Юниоры и юниорки (до 19 лет):
- Дарья Игнатьева (школа № 2, Истра);
- Артем Калиновский (Лотошино);
- Всеволод Стоянец (Лицей, Истра).
Мужчины и женщины (до 50 лет):
- Юлия Смирнова (Истра);
- Олег Москвин (Истра);
- Сергей Зверев (п. Павловская Слобода).
Ветераны (старше 50 лет):
- Александр Бобров (Лотошино);
- Олег Плющ (п. Павловская Слобода);
- Евгений Архипов (Руза).
Звание Абсолютного победителя IV Мемориального кубка Михаила Игнатьева и главный приз завоевала Юлия Смирнова из Истры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.