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В Истре провели открытый чемпионат Подмосковья по паделу

Открытый чемпионат Московской области по паделу ФПР 750 прошел 16–18 октября в клубе «Jet Arena» в деревне Воронино городского округа Истра. В нем участвовали 80 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате выступили 40 пар, в том числе восемь спортсменов из Подмосковья. По итогам соревнований сформируют сборную региона по паделу.

В мужской категории победили москвичи Ярослав Простаков и Павел Карпушкин. Серебро завоевали Алексей Головачев из Москвы и Магомед Зугумов из Самарской области, бронзу — москвичи Даниил и Николай Елисеевы.

В женской категории золото получили москвички Грета Мокроусова и София Салимова. Второе место заняли Екатерина Никитина и София Найденова из Москвы, третье — Варвара Попова из Волгоградской области и Полина Юмашева из Москвы.

Павел Карпушкин отметил тяжелые трехсетовые матчи, а Грета Мокроусова — сложный финал и хорошую организацию. София Салимова сообщила, что далее планирует выступить на международном турнире в Лужниках и чемпионате России.

Победителей наградили министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, генеральный директор федерации падела России Алексей Сорокин и генеральный директор региональной федерации Александр Менчук.

«Главное, что турнир прошел без травм», — сказал Дмитрий Абаренов.

Александр Менчук отметил участие игроков топ-30 России и намерение повышать уровень организации турнира. Среди гостей были представители правительства и спортивного министерства Подмосковья, главы муниципалитетов, руководство российской и региональных федераций падела.

Падел сочетает элементы тенниса и сквоша. Корт окружают стеклянные стены и металлические ограждения, а отскок от стен входит в игровой процесс.

Чемпионат прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.