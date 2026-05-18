В Истре прошел областной этап «Российского Азимута»

Областной этап всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прошел 17 мая в парке «Шишкин Лес» в городском округе Истра. В турнире приняли участие 510 спортсменов из 18 муниципалитетов Подмосковья, а также гости из Москвы и Смоленской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования провели в 20 возрастных категориях — от 10 до 65 лет. Самую многочисленную команду представил городской округ Лыткарино — 109 человек. Из Химок приехали 97 спортсменов, столько же участников выставила и Истра.

Самой юной участницей стала шестилетняя Эмма Зернина из Москвы. На дистанции ее сопровождали родители, при этом с картой девочка работала самостоятельно. Самым возрастным спортсменом оказался Виталий Алфимов 1937 года рождения из Лыткарино.

Участники выступали в дисциплине «кросс-выбор». Спортсменам необходимо было как можно быстрее найти заданное количество контрольных пунктов, используя карту и стратегию. Всего на местности установили 20 контрольных точек, их число зависело от возрастной категории. Победителей и призеров в каждой группе наградили медалями и дипломами.

«Российский Азимут» проводится ежегодно с 2006 года и считается самым массовым соревнованием по спортивному ориентированию в мире. В 2026 году центральные старты прошли 15–17 мая в Сочи, Туле, Сыктывкаре, Хабаровске, Пензе, Кургане, Пятигорске и Красноярске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.