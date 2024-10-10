В Истре прошел муниципальный этап региональных соревнований «ГТО командный зачет»

сегодня в 09:49

На базе спортивного комплекса «Арена-Истра» прошел муниципальный этап региональных соревнований «ГТО командный зачет». От нашего округа в соревнованиях приняли участие команды из восьми образовательных учреждений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В программу соревнований вошли 5 видов испытаний — прыжки в длину, сгибание и разгибание рук в упоре, подъем туловища, наклон туловища, эстафета.

Школьники показали свое умение работать в команде, вместе добиваться общего результата, а еще проявили свои лучшие физические качества.

По итогам муниципального этапа первое место заняли ребята из школы имени Л. М. Доватора.

Второе место — у команды из Первомайской школы. Третье досталось Лицею города Дедовск.

Победитель представит городской округ Истра на региональном этапе.

В соревнованиях также приняли участие ученики Рождественской, Глебовской, Румянцевской, Октябрьской школ и школы им. Чехова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.