Наследник индийского олигарха в Reddit назвал 70% политиков «мерзавцами»
Пользователь Reddit Rezzork, представившийся наследником индийского олигарха, обвинил большинство политиков в манипуляциях обществом ради голосов, сообщает «Царьград».
По оценке Rezzork, около 70% политиков используют людей в своих интересах. Автор поста заявил, что его семья финансирует крупные храмы на юге Индии и тесно связана с политическими кругами.
«Многие политики — мерзавцы, но не все. Они приносят пользу моей семье и помогают решать щекотливые вопросы, однако им наплевать на людей», — написал Rezzork.
По его словам, политики намеренно разжигают рознь и ненависть ради голосов избирателей. При этом около 30% чиновников, как считает автор, искренне хотят помочь соотечественникам и верят в свои идеалы.
Rezzork отметил, что ситуация ухудшается по мере роста бедности. Он также допустил, что сама политическая система вынуждает чиновников действовать неэтично и мешает им оставаться честными.
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