В Истре пройдут Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу

В муниципальном округе Истра пройдет значимое спортивное событие — Чемпионат и Первенство Центрального Федерального Округа России по кикбоксингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 13 по 16 февраля в спорткомплексе «Арена-Истра» состоятся соревнования, посвященные Памяти погибших в специальной военной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие станет не только площадкой для демонстрации спортивного мастерства, но и данью уважения тем, кто отдал свою жизнь за родину.

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из различных регионов, которые будут бороться за кубки и медали, стремясь показать свои лучшие результаты.

Финалисты этих соревнований получат возможность участвовать в Чемпионате и Первенстве России, что открывает перспективы для дальнейшего профессионального роста и развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.