В Истре определили 12 из 16 сильнейших команд Единой школьной лиги

12 из 16 сильнейших команд Единой школьной лиги уже определены и вышли в плей-офф. На подходе еще 4 команды и будет дан старт финалам муниципального этапа, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Единая школьная лига была запущена в ноябре прошлого года. Два дивизиона объединили 12 учебных учреждений муниципального округа Истра и более 500 участников.

Желающих примкнуть к спортивному движению становится всё больше — ребята соревнуются в футболе, баскетболе, волейболе и шахматах. Участие в играх позволяет выявлять новые спортивные таланты, даёт детям реализовать себя в спорте, поддерживать хорошую форму благодаря усиленным тренировкам.

По итогам 3-х месяцев соревнований по трем видам спорта (футзал, волейбол и шахматы), в плей-офф вышли 12 сильнейших команд (по две команды от каждого дивизиона). А 29 января стартовал отборочный этап по баскетболу среди юношей Дедовского дивизиона в формате «3×3». На протяжении нескольких дней игр спортсмены будут бороться за выход в плей-офф. Для проведения игр выбрана новая спортивная площадка — Технолицей им. В. И. Долгих.

А 10 февраля состоится встреча баскетбольных команд дивизиона «Истра» на площадке СК «Арена-Истра», где определятся две лучшие команды Истринского дивизиона для встречи с лучшими двумя командами дивизиона «Дедовск». И пусть победит сильнейший!

Финалы Лиги по итогам всех отборочных этапов стартуют в марте и уже в начале апреля можно будет узнать лучшую школу муниципального округа Истра, которая сможет достойно представить округ во всех четырех видах спорта на региональном этапе!

Единая школьная лига — это проект, созданный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.