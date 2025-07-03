В Истре и Мытищах пройдут бесплатные мастер-классы по самбо

В рамках партийного проекта «Выбор сильных» «Единая Россия» организует открытые тренировки для юных спортсменов и всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

4 июля в 10:00 мастер-класс по самбо пройдет в городском округе Мытищи — на стадионе пляжных видов спорта в парке «Мира». Участие смогут принять дети от 10 до 16 лет.

5 июля в 12:00 тренировка состоится в Истринском городском парке. Присоединиться к ней приглашают всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки.

Региональный координатор партпроекта, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин отметил, что задача проекта — не только популяризация русского вида единоборств, но и воспитание подрастающего поколения:

«Самбо — это школа силы, дисциплины и уважения к сопернику. Мы хотим дать детям и взрослым возможность попробовать себя, почувствовать уверенность в своих силах. Приходите на занятия — будем рады каждому участнику, ведь спорт объединяет!» — подчеркнул Сергей Фомкин.

Напомним, что подобные открытые тренировки в течение лета пройдут в каждом муниципалитете Московской области. Узнать про них можно по номеру общественной приемной «Единой России» своего муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.