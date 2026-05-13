В Истре 17 мая пройдет этап «Российского Азимута»

Областной этап всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоится 17 мая в парке «Шишкин Лес» в городском округе Истра. Уже зарегистрировались 450 участников из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в 10 возрастных категориях — от 8 лет и старше. На дистанции установят 20 контрольных пунктов, их количество будет зависеть от возраста спортсменов. Участникам предстоит выступить в дисциплине «кросс-выбор» — как можно быстрее найти заданное число КП, используя карту и стратегию. Победителей и призеров в каждой группе наградят медалями и дипломами.

Предварительные заявки подали 450 спортсменов из Серпухова, Сергиева-Посада, Истры, Фрязино, Лыткарино, Люберец, Подольска, Чехова, Богородского и Одинцовского округов, а также из Москвы. Регистрация открыта на портале Sportident.

«Российский Азимут» проводится с 2006 года и считается самым массовым соревнованием по спортивному ориентированию в мире. В 2026 году центральные площадки работают 15–17 мая в Сочи, Туле, Сыктывкаре, Хабаровске, Пензе, Кургане, Пятигорске и Красноярске. В Истре старт пройдет 17 мая в 10:00 по адресу: улица Главного Конструктора В. И. Адасько, 4, парк «Шишкин Лес». Соревнования организованы в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.