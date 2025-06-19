В июле в Подмосковье пройдет II этап международной серии Tenzor Elite Cup 2025

С 10 по 13 июля в Московской области пройдут мероприятия в рамках II этапа международной серии Tenzor Elite Cup 2025 — регаты имени Игоря Ченцова. I этап успешно открыл спортивную программу по водным видам спорта ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба яхт-клуба.

Предстоящая регата включена в ЕКП Минспорта России (номер ЕКП 2038500016030740) в статусе международного соревнования. Организатором всей серии выступает сеть яхт-клубов Tenzor Sailing Club — действующий член Всероссийской Федерации парусного спорта.

Соревнования Tenzor Elite Cup 2025 являются одним из крупнейших событий в мире парусного спорта, собирающим под парусами яхт класса MX700 лучших спортсменов страны, а также интернациональные команды. Этот проект по сложившейся традиции развивает социально значимые инициативы и направления.

Каждый сезон мы чтим память выдающихся людей в парусном спорте, раскрывая темы преемственности поколений, патриотизма и высших достижений в спорте.

В программу турнира интегрированы детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior, которые знакомят детей с 7 до 13 лет с миром парусного спорта и способствуют популяризации дисциплины среди массовой аудитории. Кроме того, оргкомитет уделяет внимание береговой программе для детей и взрослых, а также проведению обучающих семинаров по основам и правилам парусного спорта, деловых сессий по интеграциям и перспективам его развития.

Церемония открытия пройдет 11 июля в яхт-клубе Tenzor Sailing Club Пестово, а награждение победителей состоится 13 июля.

Место проведения: яхт-клуб Tenzor Sailing Club по адресу: Московская область, д. Румянцево, улица Пестовская, координаты Яндекс: 56.108634, 37.626516.