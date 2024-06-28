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В Химкинском лесопарке приступят к обустройству лыжероллерной трассы

На территории Химкинского лесопарка с 1 июля приступают к геодезическим работам для дальнейшего обустройства лыжероллерной трассы. Специалисты выйдут на площадку для анализа грунта, а также определения границ. Планы предстоящих работ по благоустройству зон отдыха обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наша задача заключается в том, чтобы проводить работы максимально бережно. Химкинский лесопарк — уникальная природная территория, важно сохранить природу», — сказал Дмитрий Волошин.

Как рассказала директор Объединенной дирекции парков Ирина Стребкова, на следующей неделе в Химкинском лесопарке планируется обустройство основания будущей лыжероллерной трассы. Также специалисты проведут работы по очистке пруда.

Также работы по благоустройству проведут в сквере имени Марии Рубцовой.

«В сквере Рубцовой планируем поставить обновленную площадку для выгула собак. В настоящий момент она демонтирована. Будем возводить площадку либо на новом месте, либо на прежнем», — добавила Ирина Стребкова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.