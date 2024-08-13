В Химках звезды ЦСКА и «Спартака» сыграют гала-матч на Кубке Акинфеева

В Химках на стадионе «Родина» 21 августа в финальный день турнира Кубка Игоря Акинфеева состоится гала-матч звезд двух московских команд — ЦСКА и «Спартак», сообщает МАТЧ ТВ .

Начало игры запланировано на 16:00, гала-матч проведут по правилам кипербола — это два тайма по десять минут и по семь пенальти. На поле от ЦСКА появятся такие легенды, как Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. А за «Спартак» сыграют Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов.

Футболист Игорь Акинфеев заявил, что очень рад, что в 2024 году получится провести не только детский турнир, но и порадовать взрослых любителей игры звездным матчем. Он выразил надежду, что болельщики порадуются воссоединению своих кумиров для игры.

Чтобы посмотреть игру, достаточно пройти предварительную регистрацию. Оплачивать билет не придется — вход бесплатный. После гала-матча желающие смогут получить автограф от звезд футбола.