Около 100 юных гимнасток приняли участие в открытом турнире спортивной школы «Химки» «Осенние цветы», который завершился 23 ноября в комплексе «Юбилейный» в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За победу в своих возрастных категориях боролись гимнастки из Химок, Одинцово, Щелково и Павловского Посада. Участницы выступали с разными предметами — обручем, булавами, мячом и лентой.

Воспитанница спортивной школы «Химки» Валерия Зубенина представила программы во всех четырех видах. Недавно она заняла третье место на Всероссийских соревнованиях в Нальчике.

«Подготовка заняла около месяца. Я выступала во всех четырех видах», — рассказала Валерия Зубенина.

Турнир «Осенние цветы» проходит ежегодно и собирает юных гимнасток из разных городов. Победители и призеры получат право выступить на соревнованиях более высокого уровня.

По оценке организаторов, турнир помогает организовать спортивный досуг и развивать художественную гимнастику в округе. Тренеры отмечают, что такие старты позволяют спортсменкам отрабатывать элементы в соревновательной обстановке и получать опыт выступлений перед публикой.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.