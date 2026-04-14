В Химках стартовала спартакиада трудовых коллективов

Спартакиада трудовых коллективов по спортивному ориентированию прошла в парке имени Толстого в Химках. Старт соревнованиям дал муниципальный депутат Валентин Герасимов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке имени Толстого развернулась борьба за лидерство в рамках ежегодного спортивного марафона. В соревнованиях по спортивному ориентированию приняли участие семь команд предприятий и учреждений округа.

«Спортивное ориентирование — это скорость, стратегия, выносливость и умение принимать решения. Особенно ценно, что сегодня на старт вышли представители наших ведущих предприятий и учреждений. Это значит, что спорт остается важной частью корпоративной культуры, а здоровый образ жизни — реальной ценностью для химчан», — отметил Валентин Герасимов.

Участниками стали коллективы научно-производственного объединения имени Лавочкина, Энергомаша, управления физической культуры и спорта округа и других организаций. Им предстояло пройти маршрут с контрольными пунктами, продемонстрировав физическую подготовку и умение ориентироваться на местности.

«Спартакиада среди работников предприятий проводится в Химках уже 15 лет. Это добрая традиция, которая объединяет коллективы, укрепляет корпоративный дух и наглядно показывает, что успех в работе и успех в спорте идут рука об руку. Такие соревнования формируют атмосферу взаимной поддержки и здорового соперничества», — подчеркнула Ирина Спирина.

В этом году программа спартакиады включает 15 дисциплин. Ранее участники соревновались в дартсе, гиревом спорте, жиме штанги лежа и настольном теннисе. Впереди — новые этапы и новые старты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.