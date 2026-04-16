В Химках стартовала школьная лига по настольному теннису

Школьная лига по настольному теннису стартовала 16 апреля в Центре ракеточных видов спорта Space в Химках. В турнире участвуют 12 смешанных команд из городских школ, финал пройдет в конце апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О запуске соревнований в конце марта объявила глава Химок Инна Федотова. В лиге участвуют 12 школьных команд, в каждой — два мальчика и одна девочка. Турнир проходит в два этапа: сначала школы определяют сильнейших игроков, затем в основном этапе выступают по три лучших участника от каждой команды.

В первый игровой день на площадку вышли команды «Триумф», «Лидер», СОШ №8, лицей №12, Химкинский лицей и «Наследие». 20 апреля за победу поборются школа №29, «Лига первых», лицей №10, СОШ №14, гимназия №23 и гимназия №9. Финальные встречи запланированы на конец апреля.

Николай Томашов отметил, что развитие детского спорта остается одним из приоритетов работы. Он подчеркнул, что при поддержке администрации округа и главы Инны Федотовой юные спортсмены получают доступ к современным площадкам для тренировок и соревнований, а лига дает школьникам возможность проявить себя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.