В Химках стартовал второй этап корпоративной спартакиады

Второй этап ежегодной спартакиады среди сотрудников предприятий прошел 24 марта в центре ракеточных видов спорта Space в Химках. Участники 10 команд соревновались в настольном теннисе в индивидуальных зачетах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир объединил команды городских предприятий. Участников приветствовали глава городского округа Химки Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, депутат Валентин Герасимов, вице-президент БК «Химки» и директор центра ракеточных видов спорта Space Дмитрий Дубовенко.

«Главная цель спартакиады — укрепление командного духа, развитие спортивных традиций и популяризация здорового образа жизни. И уже сегодня каждый участник — пример того, как спорт помогает достигать новых высот и в профессии, и в жизни», — отметила Инна Федотова.

Соревнования прошли по швейцарской системе. В составе каждой команды выступали четыре человека — двое мужчин и две женщины. За турнир спортсмены сыграли по 6–7 партий с соперниками из других команд, а в финале встретились два сильнейших участника.

«Спартакиада — отличная возможность для сотрудников отвлечься от рабочих будней, укрепить здоровье и почувствовать плечо коллеги в игре», — отметил Валентин Герасимов.

Корпоративные соревнования проводят в округе уже 15 лет. В 2026 году программа включает 15 дисциплин и продлится до середины апреля. Впереди — турниры по шахматам, бадминтону, теннису и плаванию, а также волейбол, стрельба из лазерного пистолета, легкоатлетический кросс, спортивное ориентирование, баскетбол 3×3, футбол и эстафета 4×100.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.