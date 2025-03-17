В Химках состоится спортивно-патриотический флешмоб 18 марта

В Химках в спортивной школе «Виктория» проведут спортивно-патриотический флешмоб, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», направленной на укрепление связи между разными поколениями и воспитание духа патриотизма у молодежи, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Воспитанники спортивной школы подготовили яркое выступление, посвященное этому по-настоящему историческому событию. В мероприятии примут участие тренеры-преподаватели, родители спортсменов и активные жители города», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Спикерами на встрече выступят: кавалер Ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий, специалист в области военной истории Юрий Карпунов, заслуженный лётчик-испытатель России, полковник ВВС Аркадий Газарян, а также Кавалер Ордена Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Плохих.

Они расскажут о том, как 18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации после всенародного референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Сегодня, когда Россия вновь отстаивает свои интересы в ходе специальной военной операции, значение этого дня приобретает еще больший смысл. Он напоминает нам о важности национального суверенитета, стремления к единству и защиты своих граждан», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Флешмоб, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией, станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Патриотическое мероприятие в спортивной школе «Виктория» пройдет 18 марта в 16:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.