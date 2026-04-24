В Химках провели спартакиаду среди дошкольников

Спартакиада «Здоровый дошкольник» прошла 23 апреля в Химках в баскетбольном центре. В финале XIX соревнований выступили девять команд воспитанников детских садов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале за звание чемпионов боролись девять команд по десять человек в каждой. Соревнования прошли в формате эстафет.

Дети пролезали через обручи, прыгали через гимнастическую палку и выполняли передачи мяча. Задания были направлены не только на проверку физической подготовки, но и на развитие командного духа и взаимовыручки.

Юных спортсменов поддерживали родители, воспитатели, депутаты и представители спортивных клубов.

«Очень важна поддержка родителей и мотивация детей, ответственное отношение всех участников. Для многих это первые соревнования, и именно от того, как они пройдут, может зависеть их интерес к спорту в дальнейшем», — сказал депутат партии «Единая Россия», заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов.

По итогам спартакиады первое место заняла команда «Зоренька» из Аэрокосмического лицея, второе — команда «Калейдоскоп» школы №29, третье — команда «Дельфиненок» школы «Наследие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.