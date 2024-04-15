В Химках провели финал кибертурнира «Битва школ»

В городском округе Химки прошел финал второго сезона соревнований по киберспорту «Битва школ 2.0». За звание лучших в игре Counter-Strike 2 сразились 192 химкинских школьника — 32 киберспортивные команды.

По итогам отборочных игр в финал вышли две команды. Первое место заняли победители первого сезона турнира - Aquiver из Аэрокосмического лицея, второе — Team Nagien из школы «Триумф», третьи места разделили две команды - из гимназии №9 и школы №1.

«Химкинская «Битва школ» — самый масштабный кибертурнир в Подмосковье. Впервые мы провели его еще в прошлом году по инициативе наших школьников. В финале сразились лучшие. Ребята заранее продумали тактику и стратегию своей игры. Победителей наградим уже на этой неделе», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Заключительный матч прошел в химкинском киберклубе. Для болельщиков организовали прямую трансляцию.

«Атмосфера на турнире невероятная. Каждый такой турнир — это эмоции, адреналин. Видно, как горят глаза у ребят, они искренне поддерживают друг друга и вместе радуются победам», — поделился ведущий турнира «Битва школ» Александр Степанов.

Перед финальным турниром каждый участник из двух команд прошел небольшой опрос. Ребята делились эмоциями и рассказывали, насколько для каждого из них важно участие в турнире.

Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Соревнования по киберспорту «Битва школ 2.0»/Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Каждый турнир для меня — возможность показать себя, конечно, настрой только на победу. Долгие тренировки, разработка стратегии — без этого невозможно ни одно состязание. Также нравится изучать тактику соперника, это всегда интересно», — отметил игрок команды Aquiver Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев.

Впервые кибертурнир «Битва школ» провели в 2023 году по инициативе химкинских школьников. Организатором выступает Управление молодежной политики и территориального развития администрации Химок.

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