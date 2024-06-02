Трое мирных жителей пострадали в селе Вознесеновка из-за взрывов боеприпасов

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Атаке ВСУ подверглись 2 населенных пункта в Шебекинском горокруге. Трое мирных жителей пострадали в селе Вознесеновка из-за взрывов суббоеприпасов при сбитии воздушных целей, написал губернатор Вячеслав Гладков Белгородской области в своем Telegram-канале .

Система ПВО РФ сбила несколько воздушных целей над селом Вознесеновка. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя.

Бригадами скорой медицинской помощи их доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии.

Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, необходимая помощь уже оказывается.

Состояние двоих раненых удовлетворительное: у женщины ушибленная рана нижней конечности, у мужчины - осколочное ранение правого предплечья. После оказанной медицинской помощи их отпустили домой.

В селе Вознесеновка различные повреждения выявлены в шести частных жилых домовладениях.

В селе Муром в результате обстрела пострадавших нет.

Оперативные службы уже работают на местах.

Продолжается подомовой обход территории.