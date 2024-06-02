Опубликовано видео с пожара в подмосковном поселке Подосинки
В Подмосковье пожарные тушат полностью охваченную огнем постройку
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В Сети появилось видео с места пожара в поселке Подосинки, что находится под Дмитровым, пишет РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, что строение на территории частного дома полностью охвачено огнем. Как минимум одного подразделение пожарного звена уже работает на месте.
Очевидцы стараются оказать помощь спасателям. Официальной информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Серьезный пожар 2 июня также произошел в Тверской области. По данным МЧС, там загорелась лодочная пристань.