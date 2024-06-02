Опубликовано видео с пожара в подмосковном поселке Подосинки

сегодня в 19:50

В Сети появилось видео с места пожара в поселке Подосинки, что находится под Дмитровым, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что строение на территории частного дома полностью охвачено огнем. Как минимум одного подразделение пожарного звена уже работает на месте.

Очевидцы стараются оказать помощь спасателям. Официальной информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Серьезный пожар 2 июня также произошел в Тверской области. По данным МЧС, там загорелась лодочная пристань.