В Тверской области пожарные тушат лодочную пристань

В воскресенье, 2 июня, пожарные тверской области получили сигнал, что в Кимрском МО в СНТ «Чайка» загорелась лодочная пристань, по указанному адресу незамедлительно выехали спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тверской области .

«На место пожара направлены отделения пожарно-спасательных частей № 11, 32, 33, 74, 215, 275, СПСЧ, ОГ Кимрского ПСГ», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели напоминают гражданам о важности соблюдения мер безопасности при обращении с открытым огнем. В случае возникновения возгорания, следует обращаться в единую службу спасения по стране «01» (с сотовых телефонов — 101, 112) или на «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области — (4822) 39-99-99.

Тем временем, Telegram-канал SHOT опубликовал сообщение, что в подмосковной Дубне тоже горит лодочная станция. На опубликованных кадрах видно, что спасатели работают на месте возгорания.

Ранее в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. В результате происшествие дворе рабочих погибли, еще один пострадал и попал в больницу в тяжелом состоянии.