В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе при пожаре погибли два человека

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Двое рабочих погибли и еще один пострадал в пожаре на НПЗ в Ухте

В Республике Коми в Ухте произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, кадры ликвидации которого сотрудниками МЧС попали в Сеть, пишет Telegram-канал SHOT .

На опубликованной фотографии видно, как огнеборцы проливают конструкции нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, пожар на объекте тушат более 70 сотрудников МЧС.

Согласно оперативной информации, два человека погибли, еще один получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшие были сотрудниками подрядной организации завода.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Из-за чего произошел пожар, пока не сообщается.

Ранее в Колумбии произошел серьезный пожар на складе пиротехники. В результате происшествия около 20 человек пострадали.