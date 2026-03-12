В Химках провели фестиваль ГТО в честь годовщины комплекса

В школе №29 в Химках 12 марта прошел спортивный фестиваль в честь годовщины создания комплекса «Готов к труду и обороне». Школьники, родители и педагоги сдали нормативы и установили личные рекорды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивный праздник посвятили дате основания комплекса ГТО, который появился в 1931 году. В зале школы №29 участники разных возрастов выполнили подтягивания, прыжки и упражнения на гибкость. Болельщики поддерживали спортсменов, создавая атмосферу настоящих соревнований. Мероприятие открыла директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«Комплекс "Готов к труду и обороне" — это, прежде всего, польза для здоровья и воспитание воли. В Химках спорту уделяют большое внимание на всех уровнях. Регулярно проходят фестивали ГТО, в которых участвуют школьники, студенты и сотрудники предприятий. Это движение объединяет город», — отметила Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула значимость сохранения традиций физической подготовки.

«Сегодня особенно важно помнить о наших уникальных традициях. Комплекс ГТО всегда был основой подготовки защитников Родины. Сохранять эту систему и передавать ее будущему поколению — значит воспитывать людей, готовых в любой момент встать на защиту своей страны», — сказала Ирина Спирина.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что в рамках программы регулярно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.