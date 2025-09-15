В Химках провели День открытых дверей спортшколы «Лунево»

В спортивной школе «Лунево» в Химках провели День открытых дверей. Жители смогли принять участие в тренировках по футболу, волейболу, боксу, карате и настольному теннису, а также попробовать китайскую гимнастику, поиграть в шахматы и проверить нормы ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивный праздник собрал множество гостей разных возрастов и стал отличной возможностью познакомиться с работой секций и попробовать свои силы в различных видах спорта.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная вместе с директором спортивной школы Анной Рыжейкиной символически передала российский триколор спортсмену секции бокса Араму Симоняну и его тренеру Андрею Акаеву. В скором времени они поедут в Сербию на чемпионат мира по шахбоксу в составе сборной России.

В праздничный день прошло открытие спортивных площадок после летнего ремонта. На новой площадке для воркаута для всех желающих провели пробное тестирование норм ГТО. Здесь же прошли соревнования по различным видам спорта.

Каждый смог найти себе активности по душе, а еще угоститься чаем со сладостями, который традиционно готовят сотрудники спортшколы для всех гостей и участников мероприятий.

«Спорт — это не только здоровье, но и характер, сила воли, умение работать в команде и преодолевать трудности. Именно поэтому мы так активно поддерживаем развитие спорта в Химках, создавая условия для занятий спортом для всех возрастов. День открытых дверей в спортивной школе „Лунево“ — прекрасная возможность познакомиться с различными секциями, найти себе занятие по душе и сделать первый шаг к здоровому и активному образу жизни», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Спортивная школа «Лунево» была основана в 2007 году. В учреждении работают две секции спортивной подготовки по шахматам и футболу, а также 14 физкультурно-оздоровительных секций для детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.