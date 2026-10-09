В Химках проведут заключительный тур Юношеской футбольной лиги

Команды «СШОР Химки» 10 октября сыграют с футбольной академией Смоленской области в заключительном, 30-м туре Юношеской футбольной лиги «Центр». Матчи определят итоговые места команд в турнирной таблице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матчи пройдут на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, 2. Начало встреч — в 10:00 и 13:00. После завершения заключительного тура командам вручат медали и награды.

В предыдущем, 29-м туре команды «СШОР Химки» одержали две выездные победы над тульским «Арсеналом», укрепив позиции перед финишем сезона. Футболисты 2011 года рождения под руководством Дениса Киселева обыграли соперника со счетом 4:2.

Команда 2010 года рождения, которую тренирует Виталий Кулев, победила со счетом 1:0. Единственный гол забил Руслан Марданов. Болельщиков приглашают поддержать юных футболистов на домашнем стадионе в заключительном туре.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.