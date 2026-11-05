В Химках проведут межрегиональный турнир по русскому боевому искусству

Открытый межрегиональный турнир по русскому боевому искусству пройдет 7 ноября в 11:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках. В соревнованиях примут участие воспитанники военно-патриотических клубов Москвы, Калуги и городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники турнира выступят на татами по российской отечественной системе самозащиты. Соревнования объединят воспитанников военно-патриотических клубов Москвы, Калуги и городов Подмосковья.

Турнир посвящен 13-й годовщине основания Московской областной общественной организации «Военно-патриотическое объединение «СОВА»» имени Дмитрия Кириллова. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодежи, формирование уважения к старшим, укрепление силы духа и поддержку добровольческих отрядов и защитников Родины.

Соревнования состоятся в субботу, 7 ноября, в ФОК «Юбилейный» по адресу: Химки, микрорайон Подрезково, улица Школьная, 1Б. Начало в 11:00. Вход свободный.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.