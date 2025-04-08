В Химках проведут киберспортивный турнир «Битва школ»

В Химках проведут третий сезон молодежного киберспортивного турнира «Битва школ» по игре Counter-Strike 2. Регистрация участников стартовала во вторник и продлится до 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире примут участие команды, сформированные из учеников образовательных учреждений и молодежных организаций Химок в возрасте от 14 до 18 лет. В составе каждой команды — шесть человек: капитан, четыре игрока основного состава и один запасной. После онлайн-этапа сильнейшие коллективы сразятся в очных играх, а лучшие из лучших — выйдут в финал, чтобы побороться за звание чемпиона.

Для участия требуется регистрация. Пройти ее можно по ссылке.

Впервые турнир «Битва школ» прошел в 2023 году и с тех пор стал одним из самых ожидаемых молодёжных событий города.

В прошлом году по итогам отборочных игр в финал вышли две команды. Первое место заняли победители первого сезона турнира — Aquiver из Аэрокосмического лицея, второе — Team Nagien из школы «Триумф», третьи места разделили две команды — из гимназии № 9 и школы № 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.