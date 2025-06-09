В Химках прошло первенство ЦФО по фехтованию

В Химках на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» провели первенство Центрального федерального округа по фехтованию на саблях. В соревнованиях приняли участие почти 100 спортсменов из Москвы и городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники химкинской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. Соревнования провели в двух возрастных категориях.

Среди юношей и девушек до 18 лет первое место занял саблист Владислав Стародубцев. Серебряные медали выиграли Даниил Кацелло и Ксения Власова. И третье призовое место — у Александра Ускорникова, Юлии Щербаковой и Киры Бойченко.

Победу среди спортсменов до 21 года одержала Анастасия Тугова. Второе призовое место заняла Анастасия Зудилова. Бронзовые медали выиграли также Владислав Стародубцев, Юлия Щербакова и Кира Бойченко.

Главные задачи состязаний — популяризация здорового образа жизни и занятий фехтованием среди молодого поколения, а также повышение спортивного мастерства участников и выявление сильнейших саблистов.

После турнира провели патриотическую лекцию, где участникам рассказали о биографии выдающейся спортсменки Софьи Великой. Встречу посетила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Спортивное мероприятие стало частью широкомасштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Поздравляю ребят и наставников с заслуженными наградами! Желаю не останавливаться на достигнутом и уверено идти вперед. Мы должны помнить, что здоровое тело и крепкий дух — основа сильной и единой страны», — прокомментировала общественница Екатерина Калюжная.

Химкинская СШОР по фехтованию специализируется по всем видам фехтовальной олимпийской программы: рапира, шпага, сабля. Воспитанники спортшколы включены в составы сборных Подмосковья и России. В стенах СШОР воспитали профессиональных спортсменов — победителей и призеров первенств России, Европы, мира, Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров, входящих в зачет Кубков мира. Записать детей в секцию можно по адресу: ул. Пролетарская, д. 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.