В Химках прошло открытое первенство по лазертагу

На стадионе «Новые Химки» провели Открытое первенство по лазертагу на Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова. По результатам турнира, воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» из Химок заняли третье место. В соревнованиях приняли участие более 500 активистов со всего Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На старте соревнований участники почтили минутой молчания память Дмитрия Кириллова. Он был руководителем военно-патриотического объединения «СОВА» и посвятил себя воспитанию молодого поколения в городе. Дмитрий Игоревич ушел добровольцем на СВО и героически погиб в ноябре 2022 года, выполняя боевые задачи. За храбрость и отвагу Дмитрий посмертно награжден Орденом Мужества указом президента России. Спортивные состязания провели в память о герое.

Для победы участникам было необходимо захватить три тактические точки. Главная задача игры – захватить и удержать точку противника, не потеряв свою. Победителей определяли по итогам двух раундов и наибольшему времени удержания точек.

«Открытое первенство по лазертагу на Кубок героя СВО Дмитрия Кириллова проводят уже в третий раз. В этом году, по просьбе правительства Московской области, мы проводим это мероприятие на химкинский земле. Всего в игре приняли участие 64 команды со всех городов Подмосковья», — рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.

Кроме того, для участников подготовили соревнования в личном зачете: по сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина патронами и стрельбе из имитационного оружия.

«Я решил принять участие, так как этот турнир посвящен памяти нашего руководителя Дмитрия Игоревича Кириллова. Для нас он был, как второй отец. Он дал нам твердость характера, уверенность в себе и показал, что такое настоящая дружба», — поделился участник соревнований, воспитанник военно-патриотического объединения «СОВА» Дмитрий Каргин.

Состязания направлены на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, обеспечение преемственности поколений, патриотического воспитания молодёжи, а также сохранение исторической памяти.

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