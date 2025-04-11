В Химках прошли Всероссийские соревнования по шашкам

В Химках на базе «Тридцать первой школы» провели региональный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки». В турнире приняли участие 1,5 тыс. школьников из разных городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам отборочного и муниципального этапа, за звание сильнейших на региональном этапе боролись 30 команд. Организаторами соревнований стали: Министерство физической культуры, Министерство образования Подмосковья и Федерация шашек Московской области.

«Чудо-шашки» — это традиция, и мы гордимся, что продолжаем ее в Подмосковье. Эти соревнования учат молодых спортсменов стратегии, терпению и уважению к сопернику. И, конечно, дарят радость победы и дух здоровой конкуренции», — сказал президент Федерации шашек России, депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

Сильнейшие команды представят Московскую область на Всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки». Финал среди школьников со всей страны проведут в мае.

Традиционные Всероссийские соревнования по шашкам среди команд общеобразовательных учреждений проводят с 1966 года. В прошлом году в муниципальном этапе соревнований приняли участие более двух тысяч учеников — 513 команд из 57 городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.