сегодня в 16:17

В Химках прошли соревнования по горным лыжам среди детей

Соревнования по горным лыжам прошли на базе «Родина» в Химках. В первенстве спортивной школы по зимним видам спорта участвовали около 50 детей от 7 до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На горнолыжной базе «Родина» состоялись традиционные соревнования отделения спортивной школы по зимним видам спорта. В дисциплине слалом-гигант выступили как начинающие спортсмены, так и обладатели спортивных разрядов.

Победителей и призеров наградили памятными подарками. Среди девочек лучшими стали Эя Бирюкова в младшей возрастной группе, Алиса Юнусова в средней и София Петухова в старшей. У мальчиков первыми финишировали Арсений Пчелинцев в младшей группе, Андрей Столяров в средней и Петр Дерунов в старшей.

Главный судья соревнований Ольга Дьякова отметила рост интереса к горным лыжам.

«Вслед за детьми на склоны выходят и родители», — отметила Дьякова.

Химки традиционно развивают зимние виды спорта. Спортивная школа по зимним видам спорта работает с 1996 года, а в 2002–2004 годах ее признавали лучшей в Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.