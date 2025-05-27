В Химках прошли соревнования по быстрым шахматам

В Химках в поселке Лунево провели масштабные соревнования по быстрым шахматам среди юных спортсменов. Мероприятие посвятили великому советскому и российскому гроссмейстеру Анатолию Карпову — человеку, который навсегда вписал свое имя в историю мировой шахматной культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приглашенные спикеры познакомили участников с биографией великого спортсмена и его заслугах. Среди гостей — Екатерина Калюжная, лидер движения общественной поддержки.

«Такие соревнования — не только проверка мастерства, но и возможность напомнить молодому поколению о великих людях, которые служат примером для всей страны. Анатолий Карпов — талантливый мастер, 12-й чемпион мира и выдающийся государственный деятель, который по сей день вдохновляет наших юных шахматистов на спортивные подвиги», — сказала Калюжная.

В зале царила особая атмосфера. Участники демонстрировали мастерство, стратегию и терпение, а зрители следили за каждым ходом. Призовые места распределились следующим образом:

Спортсмены младше 9 лет:

1 место — Ратмир Кочетов и Лаура Аитова;

2 место — Ростислав Кочетов;

3 место — Муслим Каримов.

Спортсмены старше 9 лет:

1 место — Микаэль Бедов и Юлия Делич;

2 место — Милош Делич и Анастасия Делич;

3 место — Владимир Рыжейкин.

Соревнования прошли в рамках широкомасштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Глеб Демченко напомнил, что для жителей провели уже свыше тысячи мероприятий: мастер-классы, концерты, соревнования, лекции, открытые уроки и многое другое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.