В Химках прошли соревнования по быстрым шахматам
Фото - © Администрация Химки г.о.
В Химках в поселке Лунево провели масштабные соревнования по быстрым шахматам среди юных спортсменов. Мероприятие посвятили великому советскому и российскому гроссмейстеру Анатолию Карпову — человеку, который навсегда вписал свое имя в историю мировой шахматной культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Приглашенные спикеры познакомили участников с биографией великого спортсмена и его заслугах. Среди гостей — Екатерина Калюжная, лидер движения общественной поддержки.
«Такие соревнования — не только проверка мастерства, но и возможность напомнить молодому поколению о великих людях, которые служат примером для всей страны. Анатолий Карпов — талантливый мастер, 12-й чемпион мира и выдающийся государственный деятель, который по сей день вдохновляет наших юных шахматистов на спортивные подвиги», — сказала Калюжная.
В зале царила особая атмосфера. Участники демонстрировали мастерство, стратегию и терпение, а зрители следили за каждым ходом. Призовые места распределились следующим образом:
Спортсмены младше 9 лет:
- 1 место — Ратмир Кочетов и Лаура Аитова;
- 2 место — Ростислав Кочетов;
- 3 место — Муслим Каримов.
Спортсмены старше 9 лет:
- 1 место — Микаэль Бедов и Юлия Делич;
- 2 место — Милош Делич и Анастасия Делич;
- 3 место — Владимир Рыжейкин.
Соревнования прошли в рамках широкомасштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Глеб Демченко напомнил, что для жителей провели уже свыше тысячи мероприятий: мастер-классы, концерты, соревнования, лекции, открытые уроки и многое другое.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.