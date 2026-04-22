В Химках прошли соревнования авиамоделистов

Соревнования по авиамодельному спорту в классах F-2A и F-2B прошли 22 апреля в Доме юных техников «Интеграл» в Химках. За победу боролись 17 воспитанников ДЮТ «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина и спортшколы «Виктория», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выступили в двух классах: F-2A — гоночные кордовые модели и F-2B — пилотажные модели. В классе F-2A спортсмены соревновались в скорости, в F-2B — демонстрировали выполнение фигур высшего пилотажа. В гонках приняли участие семь человек, в пилотаже — десять.

В классе F-2A первое место занял Павел Нифонтов («Интеграл»), второе — Сумайя Халимова («Интеграл»), третье — Матвей Русев («Интеграл»). Среди юношей до 14 лет победил Макар Манько, вторым стал Марк Байбокас, третьим — Федор Арефьев (СШ «Виктория»).

В классе F-2B первое место завоевал Даниил Гордеев, второе — Ева Питерцева, третье — Евгений Бровков. Среди юношей до 14 лет лучшим стал Макар Манько, второе место занял Павел Нифонтов, третье — Марк Байбокас (СШ «Виктория»).

Юные авиамоделисты продемонстрировали навыки управления кордовыми моделями, отработанные на тренировках. Турнир способствовал популяризации технического творчества и спорта среди молодежи Химок.

