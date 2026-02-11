В Химках прошла тренировка ко Дню зимних видов спорта России

В Химках продолжается развитие спорта, а жители активно участвуют в соревнованиях. В преддверии Дня зимних видов спорта в ФОК «Новатор» состоялась специальная тренировка.

Лидер общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила важность физической активности в любое время года и призвала жителей поддерживать здоровый образ жизни.

Чемпионка России по горным лыжам Лидия Дьякова рассказала участникам о значении праздника, который отмечается в годовщину открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. Она напомнила, что памятная дата учреждена для популяризации зимних видов спорта, таких как лыжи, фигурное катание, хоккей, сноуборд, горные лыжи, керлинг и биатлон. Дьякова также подчеркнула, что почти 100 спортсменов с начала СВО отправились добровольцами защищать Родину.

Депутат Глеб Демченко отметил героизм спортсменов и важность поддержки участников и семей СВО. После лекционной части дети и взрослые приняли участие в тренировке по лыжным видам спорта.

Депутат Татьяна Кавторева добавила, что в Химках ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, а также встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.