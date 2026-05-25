В Химках прошла международная аттестация по карате Кенбукай

Международная аттестация по карате Киокушин Кенбукай состоялась 25 мая в Химках. В экзамене участвовали более 150 спортсменов из девяти регионов России, испытания проходили под контролем японских сэнсэев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экзамен провели при участии президента Всемирной организации Киокушин Кенбукай Масахиро Канеко, а также Кога Хироказу и многократного чемпиона мира Масаки Фудзии. Аттестацию проходили спортсмены от 6 лет до взрослых мастеров — на ученические и мастерские степени.

По итогам испытаний 12 атлетов подтвердили и получили степени с 1 по 4-й дан. Более 100 участников успешно сдали экзамен на ученические степени. На церемонии также наградили спортсменов в номинации «За преданность делу». Несколько отличившихся каратистов получили бесплатную поездку в Японию, где их ждут тренировки в залах Токио.

«Мы показали, что российский Кенбукай жив, силен и способен организовывать события мирового уровня. Спасибо японским коллегам, администрации Химок и, конечно, нашим спортсменам», — отметил президент федерации Киокушин Кенбукай карате России Евгений Прохоров.

Мероприятие организовали федерация Кенбукай карате России и школа единоборств «Красный тигр», работающая в Химках более 10 лет. Воспитанники клуба регулярно становятся призерами всероссийских и международных соревнований.

