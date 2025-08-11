В Химках прошел турнир по спортивному ориентированию

Более 30 любителей активного образа жизни приняли участие в турнире по спортивному ориентированию в Химках. Трассы соревнования проходили на территории парка «Дубки» и рассчитаны на спортсменов всех возрастов и уровня подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала участники преодолели шесть дистанций «Спортивного лабиринта», а затем прошли специальный маршрут с помощью карт. К соревнованиям присоединился и депутат Химок Алексей Федоров.

«Очень радует, что в Химках созданы условия, где дети и взрослые могут приобщаться к активному образу жизни. Уверен, что такие праздники дают мощный заряд энергии и вдохновляют на новые спортивные достижения», — отметил Алексей Федоров.

Проводила турнир тренер-преподаватель спортивной школы имени А. П. Горелова Екатерина Денисова, член сборной Московской области по спортивному туризму, призёр Чемпионатов России.

Соревнования по спортивному ориентированию — добрая традиция в Химках. В них регулярно принимают участие химчане, которым по душе проводить время активно и энергично.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.