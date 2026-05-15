В Химках прошел турнир по лазертагу памяти Дмитрия Кириллова

Четвертое открытое первенство Московской области по спортивному лазертагу прошло 14 марта на стадионе «Родина» в Химках. В соревнованиях памяти кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова участвовали 50 команд военно-патриотических клубов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир посвятили Дмитрию Кириллову — руководителю объединения «СОВА» в Химках, который занимался воспитанием детей и молодежи. В ноябре 2022 года он ушел добровольцем на СВО. 28 ноября 2022 года Кириллов погиб при выполнении боевых задач, корректируя огонь под сильным обстрелом. Указом президента России он был посмертно награжден орденом Мужества.

Перед началом соревнований участники почтили память героя минутой молчания. Соревнования организовали Министерство информации и молодежной политики Подмосковья совместно с военно-патриотическим объединением «СОВА».

«Очень важно, чтобы молодые ребята не просто оттачивали навыки в спортивных состязаниях, но и знали историю нашей страны и ее героев», — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

По итогам турнира первое место заняла команда «Звезда» — лазертаг-клуб из Химок. Игровое поле разделили на четыре зоны, команды состояли из пяти человек. Участникам нужно было захватить точку соперника и удержать ее, сохранив свою. Победителя определяли по результатам двух раундов и наибольшему времени удержания точек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.