В Химках прошел турнир для детей «Юный футболист»

«Для нас это приятный опыт, а для детей — замечательная возможность получить позитивные эмоции. Надеюсь, что таких мероприятий в Химках будет как можно больше. Хочется отметить команду активистов «Молодой Гвардии», которая прекрасно помогла в проведении мероприятия», — сказал лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Победителями турнира стали две команды детских садов — «Бусинка-1» и «Ромашка». Поддержать спортсменов пришли также родители.

«В Химках на регулярной основе проходит множество тематических мероприятий. Хочется особенно отметить спортивную направленность событий — ведь это прекрасная возможность для детей провести досуг, найти новых друзей по интересам», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Также в рамках турнира организовали викторину, квест и полосу препятствий для ребят. Некоторые из юных химчан отличились в игре и получили награды за лучшие результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.