В Химках прошел мастер-класс по боксу для детей

В городском округе Химки для юных спортсменов провели мастер-класс по боксу. Занятие приурочили к памятной дате — 285-летию со дня рождения великого русского государственного деятеля Григория Потемкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Титулованный боксер Константин Макраусов рассказал ребятам о том, почему важно заниматься спортом, а также о знаковых событиях в истории России.

«Помимо тренировок по боксу, мы организовываем и патриотические уроки для подопечных и рассказываем им военные истории, чтобы ребята знали о событиях, которые происходили в нашей стране», — сказал Макраусов.

Тренировку провели в открытом формате. В поединках соревновались отцы и их сыновья. Кроме того, параллельно для жителей прошла патриотическая лекция в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». На встрече спикер мероприятия Юрий Карпунов рассказал о значении исторического наследия Григория Потемкина и его влиянии на современность.

В числе участников встречи — депутат совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов.

Лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов напомнил, что подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Они формируют у молодежи чувство уважения к своей стране и желание быть активными ее гражданами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.