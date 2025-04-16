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В Химках прошел чемпионат по авиамодельному спорту

В Химках провели чемпионат города в классе гоночных мультироторных моделей F-9U. Кубок по авиамодельному спорту провели в Доме юного техника «Интеграл». Его воспитанники завоевали золото, серебро и бронзу турнира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В качестве спортивного снаряда в этой дисциплине выступает беспилотник. Управляя квадрокоптером, пилоты преодолевали специальную трассу с препятствиями в режиме FPV. Победитель определялся по наименьшему времени прохождения дистанции.

Весь пьедестал почета заняли пилоты «Интеграла». Победителем стал Артем Рекунков, серебро и бронзу соревнований взяли Владимир Большаков и Вячеслав Алехин.

Воспитанники «Интеграла» демонстрируют высокий уровень мастерства в области новых технологий. Они регулярно занимают призовые места на соревнованиях и тематических олимпиадах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.