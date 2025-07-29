В Химках прошел баскетбольный матч сборной России против сборной Ирана

Горячие баталии развернулись на паркете баскетбольного центра «Химки», где прошла первая товарищеская встреча между сборными России и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соперник у россиян оказался достаточно серьезный. Сборная Ирана – одна из сильнейших команд Азии. В текущем мировом рейтинге ФИБА она находится на 28-й строчке – выше Китая и Хорватии.

Российская команда под руководством Зорана Лукича уверенно начала матч, удержав равновесие в первой четверти и выйдя вперед ко второму перерыву. На большой перерыв россияне уходили с преимуществом в четыре очка.

После перерыва иранцы стали сокращать отставание и вплотную приблизились к хозяевам. Развязка наступила в последнем игровом отрезке: несмотря на сопротивление россиян, гости сумели выйти вперед, реализовав дальний бросок на последних секундах. Встреча завершилась победой сборной Ирана со счетом 70:67.

«Это был очень тяжелый матч. Мы знали, что сборная Ирана – неуступчивая команда, поэтому пытались использовать наши сильные стороны. Но, к сожалению, нам немного не хватило сыгранности и свежести. Думаю, это рабочий момент. Ко второй игре мы подойдем в совершенно другом состоянии и будем готовы побеждать!» – поделился Форвард сборной России Михаил Беленицкий.

Наиболее результативным игроком российской команды стал Александр Щербенев, набравший 16 очков. Его усилия поддержал Ганькевич с 13 очками. В сборной Ирана выделился Мохаммадсина Вахеди, который набрал 20 очков и отдал две передачи.

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