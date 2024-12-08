В Химках прошло торжественное открытие Театрального катка
Фото - © Администрация Химки г.о.
В Химках прошло торжественное открытие Театрального катка. Ледовая площадка в сквере «Юбилейный» будет работать шестой сезон. Первые гости уже успели протестировать лед, сообщили в пресс-службе местной администрации.
В программе мероприятия: музыкальные номера, выступление хоккеистов и интерактивное шоу. Также сегодня гости увидели ледовое представление шоу-балета по мотивам сказки «Снежная королева».
Отметим, для самых маленьких посетителей откроется отдельная зона для катания. При необходимости можно воспользоваться услугами профессиональных тренеров.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.