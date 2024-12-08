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В Химках прошло торжественное открытие Театрального катка. Ледовая площадка в сквере «Юбилейный» будет работать шестой сезон. Первые гости уже успели протестировать лед, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В программе мероприятия: музыкальные номера, выступление хоккеистов и интерактивное шоу. Также сегодня гости увидели ледовое представление шоу-балета по мотивам сказки «Снежная королева».

Отметим, для самых маленьких посетителей откроется отдельная зона для катания. При необходимости можно воспользоваться услугами профессиональных тренеров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.