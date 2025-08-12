В Химках пройдет матч легенд российского футбола

20 августа на стадионе «Арена Химки» пройдет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева». Матч пройдет в рамках закрытия Кубка Акинфеева, который уже стал доброй традицией в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе армейцев сыграют Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксенов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Возглавит команду Сергей Овчинников.

В составе «Сборной друзей Акинфеева» на поле выйдут Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев (2Drots) и Александр Самедов. Место главного тренера займет Александр Мостовой.

Матч пройдет по правилам кипербола — авторского формата Акинфеева, где в каждом матче разыгрывается шесть очков: четыре в основное время и два очка в обязательной серии пенальти. Команды выйдут на поле в уникальной форме. Золотой комплект ЦСКА — дань уважения победному 2005 году, а бирюзовый комплект друзей Акинфеева повторяет цвета вратарской формы капитана ПФК ЦСКА.

Начало матча в 16:00. Стадион «Арена Химки», улица Кирова, дом 24. Вход бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.