В Химках пройдет командная эстафета

В Химках в сквере «Юбилейный» пройдет ежегодная командная эстафета «Игрушки». Вместо привычных эстафетных палочек участники будут передавать друг другу мягкие плюшевые игрушки, что делает это соревнование по-настоящему уникальным. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены пробегут по очереди 10 кругов вокруг сквера «Юбилейный». Общая дистанция эстафеты — 15 километров.

«Когда мы придумывали эстафету, то встал вопрос, где нам взять эстафетные палочки. Искать или заказывать — это деньги и время. У меня четверо детей и много игрушек. Поэтому было решено взять игрушки. Это оказалось даже весело», — рассказала организатор бегового сообщества в Химках Khimkirunbar Анна Жигулева.

Эстафета пройдет 7 сентября в 8:00. Сбор у частников на площади у здания администрации города по адресу: улица Московская, дом 15.

Принять участие может любой желающий. Необходима предварительная регистрация на сайте. Уже 6 сентября в телеграм-канале опубликуют стартовые списки. Игрушку каждый участник может принести свою.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.