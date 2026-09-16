В Химках пройдет баскетбольный турнир памяти Александра Петренко

16-й товарищеский турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко пройдет с 18 по 20 сентября в Баскетбольном центре «Химки». В соревнованиях сыграют команды Суперлиги «Динамо» из Грозного, «Югра» из Сургута, «Десна» из Брянска и БК «Химки».

Турнир проводят с 2007 года в память об Александре Петренко, который погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Соревнования посвящены капитану химкинского клуба и стали традицией для команды, города и болельщиков.

18 сентября «Десна» сыграет с «Динамо» в 16:00, «Химки» встретятся с «Югрой» в 19:00. 19 сентября матчи «Югра» — «Динамо» и «Химки» — «Десна» начнутся в 14:00 и 17:00 соответственно. 20 сентября в 14:00 сыграют «Югра» и «Десна», в 17:00 — «Химки» и «Динамо».

«Турнир памяти Александра Петренко — дань уважения легендарному капитану. Приглашаю болельщиков поддержать команду и почтить его память», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Матчи пройдут по адресу: улица Кирова, 27. Вход свободный. Подписаться на канал администрации в MAX можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.