сегодня в 16:30

В Химках проходят Всероссийские соревнования по фехтованию

В Химках проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной Олимпийской чемпионки Яны Егорян, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В баскетбольном центре «Химки» проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной Олимпийской чемпионки и заслуженного мастера спорта России Яны Егорян. Мастерство владения саблей покажут 400 юношей и девушек в возрасте до 15 лет со всей страны.

Победителей и призёров турнира ожидают ценные призы и подарки. Мероприятие проводится при поддержке Минспорта России и Федеральной дирекции спортмероприятий.

Соревнования проходят с 10:00 по адресу ул. Кирова, владение 27. Вход — свободный.

Ранее в Химках прошел Кубок Московской области по фехтованию. По результатам соревнований, химчане завоевали медали всех трех категорий — золото, серебро и бронзу. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из пяти городов Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.